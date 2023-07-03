Где в Башкирии заработать больше 100 тысяч рублей: лучшие вакансии

По данным Центра занятости Уфы, количество вакантных мест в городе сейчас перевалило за 22 тысячи мест. При этом работодатели готовы предлагать соискателям престижную и высокооплачиваемую работу.
Например, среди прочих вакансий есть специалист по полусухой стяжке пола. Такой сотрудник получает в среднем от 100 до 140 тысяч рублей. Электрогазосварщик, который занимается резкой и ручной сваркой, получит зарплату в 100 тысяч рублей.
Инженер по строительному контролю 1 категории заработает за месяц своего труда от 75 до 90 тысяч рублей, а специалист службы выездного сервиса по строительно-дорожной технике - от 70 тысяч рублей.