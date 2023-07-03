Глава Башкирии подписал закон о компенсации учебы в ссузах для многодетных семей

– Компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование, – пояснил он. – Исключение составляют дети, уже состоящие в браке, а также находящиеся на полном государственном обеспечении.