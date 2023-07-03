Глава Башкирии подписал закон о компенсации учебы в ссузах для многодетных семей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о новых мерах поддержки для многодетных семей. Обновленные поправки вступят в силу с 8 июля 2023 года.
Отныне многодетным семьям будет возвращаться половина стоимости в республиканских средне-специальных учебных заведениях. К таковым относятся колледжи и техникумы. Согласно новым поправках за одного ученика семьи смогут вернуть до 30 тысяч рублей.
Спикер Курултая республики Константин Толкачев подчеркнул, что в законе достаточно широко описано понятие "многодетная семья".
– Компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование, – пояснил он. – Исключение составляют дети, уже состоящие в браке, а также находящиеся на полном государственном обеспечении.
По предварительным расчётам, на выплату компенсаций потребуется порядка 74 млн рублей в год. Эти расходы будут учтены при подготовке бюджета республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.