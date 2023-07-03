Башкирия вошла в число лидеров по качеству дорог в ПФО

Согласно данным рейтинга, который подготовило РИА Новости, Башкирия расположилась на 17-м месте среди регионов по качеству дорожной инфраструктуры. Более половины автодорог в республике, а именно 65,8%, полностью соответствует нормам качества. По данному показателю наш регион расположился на третьей позиции в Поволжье. На первых двух строчках рейтинга находятся Пензенская область (66,7%) и Ульяновская область (65,9%).
Однако, не только качество, но и плотность дорожной сети позволяет Башкирии выделяться среди других регионов ПФО: на 1000 квадратных километров территории здесь насчитывается 323,2 километра дорог - показатель, превосходящий Пензенскую область (286,6 км/1000 кв. км) и Ульяновскую область (258,3 км/1000 кв. км).
Отметим, что Татарстан занял 19-е место в рейтинге и четвертое место в округе: нормативам соответствуют лишь 64,4% дорог в этом регионе.
Возглавила рейтинг Москва с высоким результатом 97,6%, тогда как Архангельская область замыкает список, где лишь 13,3% дорог соответствуют нормам. Средний показатель соответствия дорогам по всей России составляет 52,6%.