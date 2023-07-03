Россияне смогут наблюдать за первой суперлуной в этом году

Сегодня в 15.30 по московскому времени миллионы людей по всему миру смогут наблюдать за редким природным явлением - суперлунием. В этот момент Луна подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние, что сделает ее ярче и больше обычного. Однако эксперты предупреждают, что в России это явление можно будет наблюдать лишь условно.
Как сообщили в московском планетарии, самое крупное полнолуние этого года ожидается в августе: 30 августа в 18.52 Луна будет находиться на близком расстоянии от Земли в перигее своей орбиты, а полнолуние состоится 31 августа в 04.37 по Москве.
Тем временем, медики предупреждают о возможных негативных последствиях необычного лунного явления, таких как магнитные бури, которые могут повлиять на здоровье, особенно у людей, страдающих нестабильным артериальным давлением.