Россияне смогут наблюдать за первой суперлуной в этом году

Сегодня в 15.30 по московскому времени миллионы людей по всему миру смогут наблюдать за редким природным явлением - суперлунием. В этот момент Луна подойдет к нашей планете на максимально близкое расстояние, что сделает ее ярче и больше обычного. Однако эксперты предупреждают, что в России это явление можно будет наблюдать лишь условно.