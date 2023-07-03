В Уфе снесут производственные помещения для возведения жилого комплекса

Большой жилой комплекс будет построен в Уфе на месте снесенных производственных помещений. Проект планировки и межевания квартала в Ленинском районе утвержден мэром города Ратмиром Мавлиевым.

Он будет расположен на территории, ограниченной улицами Зенцова, Чернышевского, Аксакова и Коммунистической. На данный момент эта зона занята производственными и хозяйственными корпусами, здесь расположено Башкирское производственное объединение «Прогресс», металлические гаражи и административные здания. На этой же территории находятся объекты культурного наследия, такие как «Училище женское второе» и «Общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимерязева». Жилых домов в данном районе нет.

Предстоящий проект включает в себя снос неиспользуемых производственных и административно-производственных помещений, а также хозяйственных корпусов, занимающих площадь в 40,9 тысячи квадратных метров. Вместо них власти планируют построить многофункциональный жилой комплекс, включающий фитнес-центр, дошкольный образовательный центр на 140 мест и отдельно стоящую многоуровневую парковку на 499 автомобилей. На крыше будут созданы детские площадки.