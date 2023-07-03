В Башкирии дан старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Жителей Башкирии приглашают помочь собраться в школу. В республике началась благотворительная акция. Ее цель – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году.

На базе межрайонных центров «Семья» и их отделений ведется сбор школьных принадлежностей. Там принимают принадлежности для письма и рисования, наборы для детского творчества, портфели, школьную форму, учебники и художественную литературу.

Акция «Помоги собраться в школу» продлится до 31 августа.

Уфимская волна
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