В Башкирии установили штрафы за мойку авто в неположенных местах

Жителей Башкирии предупредили о крупных штрафах: от 500 рублей до 250 тысяч за мойку автомобилей в неположенных местах. Как выяснилось, стирание грязи, сажи, реагентов, дорожной пыли и других опасных веществ с поверхности автомобилей может причинить вред не только людям, но и домашним животным и растениям.

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура сообщает, что жидкости, содержащие моющие, чистящие и полирующие средства, а также загрязненная нефтепродуктами вода от мойки деталей автомобилей, относятся к категории отходов, и за нарушение правил обращения с такими отходами предусмотрены административные штрафы. Суммы штрафов варьируются от 1 до 2 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей.

Кроме того, действуют штрафы за загрязнение территории во время использования, парковки, обслуживания, ремонта и мойки авто, за слив топлива и масел за пределами специально отведенных для этого мест. В случае нарушения этих требований физическим лицам грозят штрафы от 500 рублей до 1 тысячи рублей, должностным лицам – от 4 до 7 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 20 до 25 тысяч рублей.