В районе Башкирии благодаря проекту «Атайсал» возвели мечеть и часовню

Молитвенные дома открылись в селе Пенза Чишминского района. Мечеть и часовню возвели в рамках проекта «Атайсал».

В селе мирно живут мусульмане и православные вот уже десятки лет. Первый камень построенной мечети заложили в августе 2021, а уже в этом году состоялось торжественное открытие.

По соседству открылась и часовня во имя преподобного Сергия Родонежского, покровителя воинов. Ее купол – творение раставратора Владимира Шерстобитова, который за свою карьеру восстановил 45 храмов и 258 мечетей.