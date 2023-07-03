В Уфе проходят соревнования чемпионата и первенства России по роллер-спорту

В эти минуты в Уфе проходят соревнования чемпионата и первенства России по роллер-спорту в дисциплинах фристайл-слалома. Состязания похожи на танцы на роликах и слалом одновременно.

В столицу республики приехали более 200 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны. Всего будут разыграны 33 комплекта наград. На сегодняшний день на счету башкирских роллеров пять медалей, одна из которых – золотая. Первое место в дисциплине скоростной слалом завоевал уфимец Демид Ручко. Он быстрее всех преодолел препятствия из конусов.