В Башкирии назвали автомобильные бренды, которые заменяют ушедшие

Китайские автомобили уверенно укрепляют свои позиции на автомобильном рынке Башкирии. Об этом свидетельствуют данные о продажах новых машин с начала 2023 года. По результатам анализа, проеденного экспертами российского аналитического агентства, с января по май текущего года на учет было поставлено 9 383 новых автомобиля. Значительная доля этих машин, а именно 45,8%, произведена за рубежом. Это сравнимо с прошлым годом, когда доля иностранных автомобилей на региональном рынке составляла 66,4%. Стоит отметить, что почти весь объем иномарок принадлежит китайским автопроизводителям.

В то же время, автомобили марки Lada продолжают оставаться наиболее популярными в Башкирии: за указанный период было продано 5 017 штук автомобилей этой марки. Лидерство отечественного автопрома обеспечивается моделью Lada Granta, которая была реализована

3 731 раз.

Китайские автомобили Chery твердо закрепились на втором месте с 991 проданной машиной с января по май 2023 года. В прошлом году за аналогичный период было продано всего 261 машина этой марки. Тройку лидеров замыкают автомобили марки Haval, также производимые в Китае. В республике было приобретено 781 машина данной марки, в то время как в прошлом году их было продано всего 208 единиц.

Отметим, до февраля прошлого года лидерами продаж среди импортных автомобилей в Башкирии были марки Renault, Kia и Hyundai. Однако ситуация существенно изменилась, и китайский автопром стал занимать все более уверенную позицию.

Столичные марки из Китая, ранее не представленные на рынке Башкирии, также присутствуют в топ-15 рейтинга продаж в этом году. Omoda (182 проданные машины с начала года), AZLK (42 машины), Tank (24), Kaiyi (10), Voyah (5) и Dongfeng (2) получили особое внимание покупателей.