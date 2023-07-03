Республиканская программа ремонта «фонящих» дорог в Башкирии дополнена новыми объектами

В рамках республиканской программы по ремонту «фонящих» дорог, инициированной Главой Башкирии, были включены 12 дополнительных объектов. В период с 2023 по 2024 годы планируется провести ремонт участков дорожного покрытия в различных районах республики, включая Аскинский, Аургазинский, Благовещенский, Давлекановский, Дуванский, Кушнаренковский, Стерлибашевский, Чекмагушевский, Межгорье, Сибай, Туймазы и Дюртюли.

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов на оперативном совещании правительства в Центре управления республики.

Руководитель ведомства отметил, что благодаря экономии, достигнутой в рамках корректировки технического задания на 2023-2025 годы, включены дополнительные объекты на общую сумму 829 миллионов рублей.

Напомним, реализация республиканской программы по ремонту «фонящих» стартовала в этом году по инициативе Радия Хабирова, о чем он сообщил в конце 2022 года во время своего ежегодного послания Госсобранию. Тогда же было принято решение выделять 4 миллиарда рублей ежегодно на ремонт наиболее проблемных участков дорожного полотна, перечень которых сформирован с учетом жалоб, поступающих от жителей региона.