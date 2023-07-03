Башкирские хирурги восстановили подростку лицо

14-летний подросток из Мелеуза стал жертвой нападения собаки, которая откусила ему нос. С невероятным профессионализмом хирургам удалось восстановить лицо мальчика.
Инцидент произошел во дворе дома подростка, где его атаковало животное. Лишенного значительной части носа и с порванной верхней губой, подростка немедленно доставили в РДКБ.
Благодаря опыту медицинской команды, удалось успешно восстановить лицевые ткани пострадавшего. В настоящее время подросток находится под наблюдением врачей.
Впереди мальчика ожидает еще одна операция в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.