Мощный телескоп позволит уфимцам понаблюдать за Солнцем

Мэрия Уфы объявила о новой возможности для жителей Уфы и гостей столицы бесплатно наблюдать за Солнцем в телескоп. Он будет установлен в районе набережной реки Белой. Воспользоваться этой возможностью можно будет 27 июля в период с 12:00 до 14:00 при ясной погоде.

Сегодня уже состоялась аналогичная акция, в рамках которой на набережной был установлен мощный телескоп Coronado SolarMax II 90. Он оснащен сложной системой фильтрации, что обеспечивает безопасное наблюдение за Солнцем и дает возможность рассмотреть все его детали.