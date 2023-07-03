В России с нового года увеличат МРОТ

Минтруд России представил законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 1 января 2024 года будет увеличен до 19 242 рублей, что составляет прирост на 18,5%.

Повышение МРОТ позволит повысить заработные платы для 4,8 миллиона работников. На достижение данной цели будет выделено 75,9 миллиарда рублей из бюджетных средств всех уровней, а также 47,4 миллиарда рублей – из внебюджетного сектора.