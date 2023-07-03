В Башкирии задержан мужчина, обвиняемый в убийстве в ночном клубе в 2009 году

В башкирском Салавате завершилось расследование уголовного дела, связанного с преступлением, совершенным в 2009 году. История началась с того, что два посетителя ночного клуба вступили в конфликт с его администратором и владельцем.

Ситуация быстро вышла из-под контроля, и владелец произвел выстрел из травматического пистолета в своего 21-летнего соперника. Пуля, выпущенная с близкого расстояния, попала в голову, и юноша скончался по дороге в больницу.

В ходе следствия очевидцы пожелали сохранять молчание, а преступнику удалось скрыться. Однако лишь в 2023 году правоохранители собрали все необходимые доказательства и получили показания свидетелей. В результате преступник был задержан в Чишминском районе.