В Башкирии прошел праздник русской песни и частушки

Любители и профессионалы на одной сцене. В Белокатайском районе прошёл 17-й Межрегиональный праздник русской песни и частушек. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт.

Звонкие, яркие песни и танцы порадовали жителей и гостей мероприятия. 17-й Межрегиональный праздник стал визитной карточкой Белокатайского района, который собирает любителей русской песни с 1989 года. 

Три дня на одной площадке выступали 36 творческих коллектива и 27 сольных исполнителей. В их числе – Валентина Топычканова, уроженка села Сахарлы Белокатайского района. Приехала она не одна, а вместе со своими дочерьми, которые пошли по стопам мамы.

С каждым годом праздник на поляне у села Новобелокатай становится масштабней. Помимо участников из районов и городов республики, приехали и гости из Челябинской, Свердловской, Волгоградской областей и Татарстана.         

Выступления самодеятельных и профессиональных творческих коллективов оценивали жюри под руководством профессора Челябинского  института культуры, Заслуженного работника России Лиры Шутовой.  

На сцену с русскими песнями и частушками вышли более 400 участников. Два коллектива из Челябинской области и ансамбль из Белокатайского района завоевали Гран-при в своих номинациях. Победителями сольного выступления стали студентки Октябрьского музыкального колледжа.

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