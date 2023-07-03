В Башкирии прошел праздник русской песни и частушки

Любители и профессионалы на одной сцене. В Белокатайском районе прошёл 17-й Межрегиональный праздник русской песни и частушек. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт.
Звонкие, яркие песни и танцы порадовали жителей и гостей мероприятия. 17-й Межрегиональный праздник стал визитной карточкой Белокатайского района, который собирает любителей русской песни с 1989 года.
Три дня на одной площадке выступали 36 творческих коллектива и 27 сольных исполнителей. В их числе – Валентина Топычканова, уроженка села Сахарлы Белокатайского района. Приехала она не одна, а вместе со своими дочерьми, которые пошли по стопам мамы.
С каждым годом праздник на поляне у села Новобелокатай становится масштабней. Помимо участников из районов и городов республики, приехали и гости из Челябинской, Свердловской, Волгоградской областей и Татарстана.
Выступления самодеятельных и профессиональных творческих коллективов оценивали жюри под руководством профессора Челябинского института культуры, Заслуженного работника России Лиры Шутовой.
На сцену с русскими песнями и частушками вышли более 400 участников. Два коллектива из Челябинской области и ансамбль из Белокатайского района завоевали Гран-при в своих номинациях. Победителями сольного выступления стали студентки Октябрьского музыкального колледжа.