В Башкирии прошел Покровский фестиваль имени Геннадия Казанина

В Федоровском районе провели фестиваль народных ансамблей в честь именитого уроженца села Покровки Геннадия Казанина. Его организовывают уже третий год. Руководитель первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе в Антарктике, умер в 2020 году. Но местные жители не забывают заслуженного геолога и геофизика, чтят память о нём, а его добрые дела, сделанные во благо земляков, стали для них примером любви к своей малой родине.

Хоровод дружбы и культур соединил людей разных национальностей. Здесь и удмурты, и мордва, и русские, и татары, и башкиры. Третий год на Покровский фестиваль собирают ансамбли со всего района. Здесь и известные народные коллективы, такие как «Сударушка», «Мерчен» и «Замандаш». Есть и совсем недавно сформированные, к примеру «Ак чачэклэр».

Фестиваль проводят в память о выдающемся земляке, уроженце села Геннадии Казанине. Исследования под руководством заслуженного геолога и геофизика, руководителя первой советской морской экспедиции в Антарктике, позволили оценить нефтегазовый потенциал труднодоступных акваторий, транзитных зон и прилегающей суши. Но изучая дальние страны, ученый всегда помнил о малой родине. Учил этому и своих детей, его дело продолжает сын Алексей Казанин.

На этом месте когда-то была полуразрушенная мельница. Ее реконструировали. Здесь сейчас стоит храм в честь иконы Божией Матери «Хлебенная». Это заслуга Казаниных.

Теперь колокола храма оглашают своим звоном всю округу, созывая православных на богослужение. Также благодаря сыну Казанина в рамках республиканского проекта «Атайсал» в селе Покровка еще соорудили поклонный крест и беседку для верующих. Благоустроили и два родника.