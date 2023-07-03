В Уфе спасатели помогли ребенку снять гайку с пальца

Сегодня в Уфе девятилетнему мальчику потребовалась помощь спасателей из-за необычной ситуации с гайкой. Об этом информирует Управление гражданской защиты города.
Во время прогулки на улице ребенок случайно нашел гайку и надел ее на свой безымянный палец. Когда настал момент снять этот металлический предмет, мальчик не смог справиться самостоятельно и решил обратиться за помощью к своей маме.
Мамины усилия также оказались тщетны, и она поняла, что им не обойтись без помощи специалистов. В итоге они обратились в Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты, где опытные спасатели осторожно распилили гайку и освободили палец мальчика. Ребенку не потребовалась медицинская помощь.