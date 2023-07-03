В Башкирии оплачивать услуги ЖКХ помогают субсидии

Возможность получения социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлена некоторым жителям Башкирии. По итогам анализа, проведенного Башстатом, определен средний размер таких преференций, которые помогут смягчить финансовую нагрузку на население региона.

В первом квартале текущего года такой социальной поддержкой воспользовались порядка 579,3 тысячи жителей, что составляет 14,2% от общего числа населения региона. Согласно официальной статистике, в среднем каждый гражданин из этого числа получал 79,37 рубля в месяц на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подобная сумма распространялась на каждого отдельного пользователя.

Если говорить о семьях, то субсидии на оплату коммунальных услуг получили 62,4 тысячи семей, что составляет 3,5% от общего числа семей в Башкирии. В период с января по март текущего года средний размер выплат на семью составил 2 592,9 рубля в месяц.