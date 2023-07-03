Башкирия получит дополнительные средства на лекарства для льготников

Республика Башкортостан получит 31 миллион рублей на приобретение лекарств для граждан, имеющих право на льготы. Это стало возможным благодаря решению правительства Российской Федерации, которое выделило около 1,5 миллиарда рублей на бесплатные препараты, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

На указанные цели Башкирия получит 30,913 миллиона рублей. Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС смогут рассчитывать на бесплатные лекарства. Установление необходимости в приеме конкретных препаратов будет определяться лечащим врачом.