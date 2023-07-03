В Уфе задержали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 27 раз

В башкирской столице полицейские задержали водителя, который на трассе Уфа - Оренбург разогнался до 225 км/ч. По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки за один день нарушил скоростной режим 27 раз.

Также сообщается, что о нетрезвом водителе "Ауди" сигнализировали в полицию неравнодушные граждане. Отследив маршрут нарушителя, сотрудники ГИБДД блокировали движение иномарки на улице Большой Шелководной.