В Уфе временно ограничат движение по улице Подполковника Недошивина

В башкирской столице на месяц перекроют движение по одной из улиц в зеленой Роще. Речь идет об участке дороги по улице Подполковника Недошивина. 

Фото №1 - В Уфе временно ограничат движение по улице Подполковника Недошивина

По информации городской администрации, часть дороги от дома № 6 по улице Подполковника Недошивина до пересечения с улицей Авроры будет закрыта для движения транспорта до 6 августа. Ограничение движения связаны со строительством резервного ввода для центра детской онкологии и гематологии РДКБ.

Администрация Уфы просит жителей столицы с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Рекомендуется заранее планировать маршрут поездок. 

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