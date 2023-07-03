В Уфе временно ограничат движение по улице Подполковника Недошивина

В башкирской столице на месяц перекроют движение по одной из улиц в зеленой Роще. Речь идет об участке дороги по улице Подполковника Недошивина.

По информации городской администрации, часть дороги от дома № 6 по улице Подполковника Недошивина до пересечения с улицей Авроры будет закрыта для движения транспорта до 6 августа. Ограничение движения связаны со строительством резервного ввода для центра детской онкологии и гематологии РДКБ.