Ремонт подъездов и дорог: темы оперативки с Радием Хабировым

В 2023 году в Башкирии отремонтируют более 750 подъездов. Парадные не только облагородят, сделают доступными для маломобильных граждан. На реализацию программы направлено более 700 миллионов рублей. Большая часть из бюджета региона – 670 миллионов. При этом ремонтные работы необходимо начинать с более важного – крыши и фундамента, отметил Радий Хабиров. Эту и другие темы обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании.

Тот случай, когда шум на улице вызывает не раздражение, а радость. Эта дорога в селе Ахметово Кушнаренковского района была очень проблемной, при этом самой востребованной. С момента последнего ремонта прошло более 20 лет. Жители с просьбой привести в порядок эту дорогу обращались неоднократно.

«Фонящих» дорог, как в Ахметово, в республике немало. В этом году их обновление власти региона поставили в приоритет. Четыре миллиарда рублей распределят на самые проблемные участки.

Главный признак «фонящих» дорог не только разбитость, но и большое количество поступающих жалоб. Инициатива по их ремонту была запущена главой республики в прошлом году.

В первую очередь мы приводим в порядок те дороги, о ремонте которых годами просят наши жители. В течение четырёх-пяти лет такой планомерной работы мы сможем обновить большинство трасс и тем самым ответим на справедливые обращения людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ремонт не только выйдет на улицы, но и зайдет в подъезды. Новый вид приобретут более 750 парадных в 20 муниципалитетах. Обновление будет комплексным: с входной двери и до почтовых ящиков. Работу принимать будет комиссия, в состав которой войдут главные критики – жители этих домов. Однако Радий Хабиров отметил, что необходимо расставлять приоритеты и акцент в проблемных домах делать не только на антураж.

Если, например, в доме течёт крыша или не защищён фундамент, то влага попадает в подъезд и сводит весь ремонт на нет. У нас есть дома разного возраста. Прошу не тратить средства там, где сначала требуется выполнить базовые работы – сделать крышу или гидроизоляцию фундамента. В подъезды нужно «заходить» только после завершения такого ремонта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К началу отопительного сезона работы в подъездах завершат. Главное, что многоэтажки, которые попали в программу, станут удобными для маломобильных жильцов.