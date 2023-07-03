Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО из Башкирии

Вы стали примером для тысяч наших земляков, которые откликнулись на зов Отчизны. Они вступили в ряды добровольческого полка «Башкортостан» и других подразделений. Республика гордится каждым из вас. Слова сердечной благодарности сегодня говорю и вашим близким, которые поддерживают вас каждую минуту, ждут с верой и надеждой. В это судьбоносное время вся страна сплотилась и, действительно, стала одной большой семьёй. Твёрдо обещаю вам во всём помогать вам на боевом пути и заботиться о ваших близких. Желаю вам с честью выполнить воинский долг и вернуться в родной Башкортостан живыми и невредимыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан