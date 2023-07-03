Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО из Башкирии
Две медали за отвагу, орден и медали генерала
Минигали Шаймуратова. Более десятка участников специальной военной операции из
рук главы республики получили госнаграды. Торжественная церемония состоялась в Колонном
зале.
За государственной наградой он выходит первым.
Указом Президента России Василий Волков удостоен медали за отвагу. Его поступок,
когда военнослужащий отряда «Барс» под обстрелами выносил с товарищами раненных, не
остался незамеченным. На церемонию награждения с Василием пришли и те, кому он
в первую очередь благодарен за поддержку.
Благодарность нашим семьям, родным, близким, которые наш ждали. Также хочу выразить благодарность кураторам, которые формировали наши отряды. Это большая и сложная работа.
Василий Волков, награждённый медалью «За отвагу»
Еще один участник специальной военной операции,
которому глава республики вручил медаль «За отвагу», Марат Исхаков. В зоне СВО
он был командиром отделения группы огневой поддержки. Домой вернулся после
получения ранений под Красным Лиманом.
В составе отделения было 15 человек. В течение пяти дней был минометный обстрел. На шестой день подразделения СВУ на нас вышли. Начался мотострелковый бой, попали в окружение. Вышли из него, я попал в госпиталь. Сначала в Луганске сделали операцию.
Марат Исхаков, награждённый медалью «За отвагу»
В зоне СВО уже 11 месяцев. Вернулся только вчера ночью.
Ришат Исламшин, награждённый орденом генерала М. Шаймуратова
Еще порядка 15 человек, все они бывшие или
действующие участники СВО, получили государственные награды от республики –
Орден и медали генерала Минигали Шаймуратова.
Вы
стали примером для тысяч наших земляков, которые откликнулись на зов Отчизны.
Они вступили в ряды добровольческого полка «Башкортостан» и других
подразделений. Республика гордится каждым из вас. Слова сердечной благодарности
сегодня говорю и вашим близким, которые поддерживают вас каждую минуту, ждут с
верой и надеждой. В это судьбоносное время вся страна сплотилась и,
действительно, стала одной большой семьёй. Твёрдо обещаю вам во всём помогать
вам на боевом пути и заботиться о ваших близких. Желаю вам с честью выполнить
воинский долг и вернуться в родной Башкортостан живыми и невредимыми.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров заверил собравшихся в зале, что будет
поддерживать на всём боевом пути и заботиться о близких военнослужащих. Также
глава республики пожелал участникам специальной военной операции с честью выполнить
воинский долг и вернуться в родной Башкортостан живыми и невредимыми.