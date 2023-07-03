Соцконтракт: как малоимущим жителям Башкирии получить господдержку в 2023 году

Почти 14 тысяч выплачивают гражданам, обратившимся в центр занятости. Есть условие: необходимо подтвердить, что доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум. В Башкортостане так работает адресно-социальная помощь на основании соцконтракта. Программа в республике действует не первый год. В 2023-м увеличено количество квот.

Пост безопасности здоровья – отголоски ковида. Год назад проверять температуру, вносить в журнал фамилии пациентов и ориентировать, как пройти к кабинету стала Наталья Никифорова. 1 июля 2022 года устроилась в медучреждение на должность оператор сервисных услуг. В центре занятости женщине предложили участие в программе адресной социальной помощи. Заключая соответствующий контракт, сотрудник получает и финансовую поддержку.

По той же программе штат больницы в Языково пополнила 2,5 месяца назад медсестра. Женщина не работала 15 лет. Юридически. Фактически практика была – ухаживала за ребёнком-инвалидом. Сейчас ей пока тяжело говорить о прошлом, работа помогает отвлечься.

В больнице не хватает как раз специалистов. Так что сотрудничать с центром занятости медучреждение намерено и дальше.

На одного квалифицированного специалиста в языковской больнице может стать больше уже в этом году. Виктория Литвинова работала медицинской сестрой, закончила колледж и получила высшее образование по профессии врач-реаниматолог, в интенсивной терапии пробыла недолго. Вышла замуж, стала мамой пятерых детей, спустя 15 лет хочет вернуться в медицину.

Курс обучения тоже может быть оплачен по программе АСПК, если стоимость не превышает 30 тысяч рублей. Пока же женщину берут на немедицинскую должность – будет администратором. Руководство медучреждения пошло на встречу. Таким образом поддержка всесторонняя – от работодателя и от центра занятости. Заключая социальный контракт, будущий сотрудник может рассчитывать на денежную выплату сразу, а также в течение трех месяцев после трудоустройства. Размер такой помощи зависит от прожиточного минимума. Необходимо потвердеть нуждаемость – данные выплаты получают малоимущие граждане.