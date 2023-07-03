В Уфе открылся Штаб общественной поддержки «Единой России»

Штаб появился на базе общественной приемной, которая функционирует уже 15 лет. За это время сюда поступило более десяти миллионов обращений из разных сфер, в том числе ЖКХ, здравоохранение. Люди получали ответы на свои вопросы.
В Штабе общественной поддержки каждый день будут проходить различные мероприятия для людей всех возрастов и интересов – это лекции, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры и кинопоказы. Здесь же организуют личные приемы населения депутатами фракции «Единая Россия» всех уровней, будут консультировать юристы и адвокаты.
Продолжит работу и Центр гражданских инициатив «Единые». Все мероприятия бесплатные.