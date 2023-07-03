Уфа впервые принимала чемпионат и первенство России по роллер-спорту

Соревнования проходили в дисциплинах фристайл-слалома. В дополнительных видах состязаний участники демонстрировали скоростные способности и даже выполняли прыжки в высоту на роликах.

Спортсмены из Санкт-Петербурга еще не знают, что их прокат станет чемпионским на первенстве страны. Они выступают в дуэте вместе третий сезон. До этого были четвертыми на первенстве Европы. Но на российском старте это их первая золотая медаль.

Считается, что фристайл-слалом в паре – одна из самых зрелищных дисциплин соревновательный программы российского чемпионата по роллер-спорту. Этот вид еще называют танцем на роликах.

Спортсмены синхронно выполняют набор элементов под музыку, при этом их задача – не сбить фишки, установленные в несколько рядов на разном расстоянии.

Всего в соревнованиях приняли участие почти 200 лучших роллеров из 14 регионов России. Самыми многочисленными командами на чемпионате в Уфе стали сборные Санкт-Петербурга и Омской области. Меньше всех спортсменов приехало из Ивановской области.

Уфу представляли 30 спортсменов. По итогам двух дней соревнований они завоевали пять наград. Золотая медаль на счету Демида Ручко. Также представители республики заработали по две серебряные и бронзовые награды.

В числе участников соревнований – призеры чемпионата Европы и международных соревнований, рекордсмены России. Среди них Артем Пузанов. На турнире в Уфе он поддерживал своих воспитанников, как тренер и выступал сам. А в заключительный день турнира стал чемпионом страны во фристайле-слалом классике.