В Уфе объявлен старт продаж квартир в ЖК «Сапфир»

В одном из старейших районов столицы республики скоро появится новый современный комплекс. Объявлен старт продаж квартир в ЖК «Сапфир».

Группа компаний «Жилой Квартал» уже более 20 лет на рынке недвижимости и известна жителям Уфы, как опытный и ответственный застройщик загородной недвижимости. Теперь купить комфортабельное жильё от надёжного застройщика смогут и те, кто предпочитает жить в городе. Стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Сапфир».

Сапфир» – это наш дебют в городской застройке. Проектируя его, мы продумали каждую деталь, создав по-настоящему комфортный жилой комплекс. Для его строительства мы выбрали одну из самых востребованных локаций в центре – проспект Октября, вблизи фирмы «Мир». И максимально эффективно использовали прекрасное расположение. Здесь каждый сможет выбрать тот вид из окна, который ему наиболее близок – панорама города или лесопарковый массив. Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал»:

Совсем рядом проходят проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. А в пешей доступности есть школы, детские сады, магазины и другая социальная инфраструктура, необходимая в повседневной жизни. Важно отметить, что это продуманный и гармоничный проект современного жилого комплекса с закрытым дворовым пространством, где будет уникальное благоустройство и тематические зоны для отдыха детей и взрослых. Предусмотрел застройщик и внутреннее наполнение.

«Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами, а для удобства проживания мы предусмотрели эргономичные планировки, среди которых есть как евро варианты, так и в классическом исполнении. Подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже и специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал»: