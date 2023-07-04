В Уфе объявлен старт продаж квартир в ЖК «Сапфир»

В одном из старейших районов столицы республики скоро появится новый современный комплекс. Объявлен старт продаж квартир в ЖК «Сапфир».
Группа компаний «Жилой Квартал» уже более 20 лет на рынке недвижимости и известна жителям Уфы, как опытный и ответственный застройщик загородной недвижимости. Теперь купить комфортабельное жильё от надёжного застройщика смогут и те, кто предпочитает жить в городе. Стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Сапфир».
Совсем рядом проходят проспект Октября и проспект Салавата Юлаева. А в пешей доступности есть школы, детские сады, магазины и другая социальная инфраструктура, необходимая в повседневной жизни. Важно отметить, что это продуманный и гармоничный проект современного жилого комплекса с закрытым дворовым пространством, где будет уникальное благоустройство и тематические зоны для отдыха детей и взрослых. Предусмотрел застройщик и внутреннее наполнение.
Возведение комплекса «Сапфир» ведётся по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в Банк ВТБ (ПАО), поэтому покупка квартиры безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Не откладывайте покупку квартиры на потом. Именно на старте большой выбор доступных вариантов и самые выгодные цены.