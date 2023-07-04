В Уфе задержали нетрезвого водителя иномарки, который разогнался до 225 км/ч

Вчера, третьего июля, в башкирской столице был задержан пьяный водитель. О лихаче с агрессивным вождением сообщили в ГИБДД очевидцы.
За один день мужчина превысил скорость 27 раз, на 67 километре автодороги Оренбург - Уфа разогнался до 225 км/ч.
Используя ведомственную систему розыска машин, сотрудники ДПС отследили маршрут передвижения нарушителя и блокировали его легковушку на ул. Большой Шелководной в Уфе. В выдыхаемом воздухе находившегося за рулём 35-летнего жителя Оренбургской области алкотестер обнаружил 0,654 мг/л этилового спирта.
Фото: Скриншот с видео ГИБДД по РБ.