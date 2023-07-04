В Уфе задержали нетрезвого водителя иномарки, который разогнался до 225 км/ч

Вчера, третьего июля, в башкирской столице был задержан пьяный водитель. О лихаче с агрессивным вождением сообщили в ГИБДД очевидцы.

За один день мужчина превысил скорость 27 раз, на 67 километре автодороги Оренбург - Уфа разогнался до 225 км/ч.