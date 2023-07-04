Уфимец обратился с просьбой о ремонте тротуаров на улицах столицы

Житель Уфы, М. Раянов, обратился к органам власти с просьбой о ремонте тротуаров на нескольких участках городских улиц. Свою просьбу он разместил на сайте электронной приемной органов власти республики, обратившись к Министерству транспорта Башикрии.

В своем обращении М. Раянов просит провести благоустройство тротуаров на улице Губайдуллина на участке от Степана Злобина до проспекта Салавата Юлаева. Горожанин отмечает, что в настоящее время тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии: на улице имеется большое количество ям и неровностей, отсутствуют съезды для колясок или в таких условиях воспользоваться ими невозможно.

По словам М. Раянова, аналогичная проблема наблюдается на улице Кирова на участке от улицы Подводника Родионова до проспекта Салавата Юлаева. Кроме того, он отмечает полное отсутствие возможности для пешеходов перемещаться по улице Баргузинской.

М. Раянов просит органы власти организовать благоустройство улицы Баргузинской, предоставив пешеходный тротуар.