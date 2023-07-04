Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопросы волонтеров

«Пусть и у вас будет эта история, когда вы вечером, как сегодня, под луной будете собираться, петь песни, танцевать. Такие встречи с волонтерами теперь здесь будут каждый год. Уже сейчас мы здесь можем размещать 450 человек, как вы видите строится столовая. Есть идея собрать более 2 тысяч волонтеров, будем думать, где это сделать на природе, чтобы поставить там палаточный городок. В парке «Патриот» помимо общения вы сможете получить определенные навыки и знания. В следующий раз мы усилим медицинское направление, каждый человек должен обладать навыками оказания первой медицинской помощи. Вы уже пробежали сегодня Гонку Героев, кстати, ее трасса, по мнению экспертов, считается одной из лучших в стране. Будет сильное спортивное ядро, строится большой ФОК. Впереди - еще несколько этапов строительства. Здесь будет центр по обучению специалистов беспилотных летательных аппаратов», - сказал Радий Хабиров.