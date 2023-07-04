Глава Башкирии Радий Хабиров ответил на вопросы волонтеров

290 самых активных волонтеров и добровольцев Башкортостана собрались на республиканский лагерь в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Мастер–классы, тематические секции, дискуссии, Гонка Героев и встреча с Главой Башкортостана, где ребята смогли задать Радию Хабирову любые интересующие их вопросы.
До приезда Главы республики успеваем пообщаться с ребятами и посмотреть, что нового уже успели построить в парке за месяц, который прошел после последнего посещения Радием Хабировым «Патриота».
1 июня здесь состоялось открытие двух модульных корпусов для проживания детей, построенных по федеральной программе министерства просвещения России. Над столовой появился каркас из железных конструкций, началось возведение ФОКа. Уже ставший родным для журналистов за время строительства объектов в парке руководитель подрядной организации «Альбит» Сергей Минеев шутит, что ему давно пора здесь один из кубриков сделать себе постоянным местом жительства. И видно, как быстро все меняется в парке.
Строительство парка «Патриот» Глава Башкирии Радий Хабиров держит на личном контроле. На этот раз перед встречей с волонтерами руководитель республики проводит совещание.
Сергей Минеев рассказывает, что в здании ФОКа будет зал для занятий борьбой, тренажерный зал, игровой зал, раздевалки, предусмотрены несколько душевых и туалетов. Глава республики отмечает, что их должно быть больше с учетом того, что рядом находится трасса Гонки Героев, и ее участникам после прохождения полосы надо элементарно помыться и привести себя в порядок.
В ближайших планах у строителей – возведение еще двух жилых модульных корпусов и дополнительного учебного корпуса. Продолжается и строительство современной столовой на 600 мест. Радий Хабиров в разговоре еще раз подчеркивает, что столовая должна быть многофункциональной, также необходимо предусмотреть возможность ее быстрой трансформации под кинозал или лекторий.
Руководитель республики замечает и БМП, которую, по словам советника Главы республики Алика Камалетдинова, пригнали в парк недавно. Боевая машина на ходу, и водитель БМП даже производит имитационный выстрел из пушки, которая эхом разносится по всем окрестностям.
Глава Башкортостана осмотрел уличную спортплощадку, где можно поиграть в баскетбол, волейбол и футбол, и проверил, надежно ли закреплена баскетбольная корзина.
«Смотрю, крепко ли стоит. А так немного качается», - говорит Глава.
Здесь есть беговая дорожка, она и все спортивные площадки покрыты безопасным резиновым покрытием. Обустроена и полоса препятствий для сдачи норм ГТО. Строители также закончили возведение сцены и амфитеатра с отдельным местом для костра, где и прошла встреча Главы Башкортостана с волонтерами и добровольцами республики.
«Мы не случайно пригласили вас сюда, в парк «Патриот». Он носит имя Героя России, нашего земляка, к сожалению, погибшего, Максима Серафимова – красивого, яркого человека. Мы вместе с его родителями открыли здесь памятную доску. Поэтому этот парк нам очень дорог.
Мы с вами собрались в то время, когда роль волонтёрства имеет особое значение. Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы у нас есть. Как руководитель большой республики могу сказать, что вы всегда были для нашей команды настоящим плечом, настоящим товарищеским локтем.
На долю вашего поколения пришлось многое. Мне кажется, уже хватило по идее всего: и ковид, и специальная военная операция, и санкционное давление. Чего только мы не прошли вместе. Спасибо вам большое.
Когда я встречаюсь с добровольцами, волонтёрами, я вообще удивляюсь этим людям. Потому что помимо своей задачи, учёбы, работы, семьи, вы ещё находите время делать большие, добрые дела. Это на самом деле дорогого стоит. Вы – реальная помощь нашей республике. Я не знаю, как бы мы справились, когда боролись с ковидом, когда мы всех пожилых людей закрыли по своим квартирам, а им нужны были лекарства и продукты покупать. И эту работу сделала огромная масса наших волонтёров. Низкий вам поклон за это и спасибо большое. Уверен, что жители Башкортостана это помнят», - говорит Радий Хабиров, обращаясь к ребятам перед началом встречи.
Он считает, что волонтёрство позволяет открыть что-то новое для себя.
«У нас был такой пример. Когда два года назад горели леса на юге республики, их помогали тушить волонтёры. Я разговаривал с ними. В их числе, например, была учительница пения. Она ходила в перчатках, носила воду, тушила пожары. А люди мужских профессий – механизаторы – помогали в больницах. Пересекаются очень разные сферы деятельности. Это обогащает. У нас здесь есть серебряные волонтёры. Давайте им поаплодируем.
Буквально несколько дней назад у нас прошёл очень важный для страны X Форум регионов России и Беларуси. Отрадно, что серебряные волонтёры помогали выполнять нам очень ответственную работу. Мне кажется, что когда человек в возрасте выполняет такую работу, он сам становится моложе. Ещё раз благодарю вас с глубочайшим к вам уважением и настоящей благодарностью за ваш труд. То, чем вы занимаетесь, это не шутки и не детские игры. Это самая настоящая серьёзная государственная поддержка и работа. Но делается она не за плату, а волей души. Спасибо вам большое», - поблагодарил волонтеров и добровольцев Радий Хабиров и вручил самым активным из них Почетный знак Главы республики «Доброволец (волонтер) Башкортостана».
«Обратите внимание: мы в этот знак душу вложили и хотели отразить в нем тот труд, которым вы занимаетесь. Носите его с гордостью. Это ваш знак качества. Знаю, вы сегодня встречались с участниками специальной военной операции и членами их семей. Поэтому прошу вас поддержать нас в этой работе. Она тоже требуют большого сердца, внимания и чуткости. Очень счастлив вас сегодня видеть. Желаю каждому, чтобы у вас в жизни все получалось. Будьте счастливы», - подчеркнул Глава и подсел к ребятам поближе к костру.
Над парком «Патриот» светит полная луна, где-то в поле стрекочут то ли сверчки, то ли кузнечики. Самое время спеть несколько всем известных песен под гитару и неспешно поговорить о самом важном.
«Мы все живем в непростое время, и мне, как Главе, порой приходится принимать непростые решения. Но самое главное, что мы вместе переживали пандемию, и когда сейчас идет специальная военная операция и на нашу страну оказывается экономическое давление, республика объединилась. Когда мы вместе, то выдержим любые испытания, пройдем их с гордо поднятой головой», - сказал Радий Хабиров.
Также Радий Хабиров рассказал о строительстве парка «Патриот». Он отметил, что 2,5 года назад на этом месте была разруха.
«Мы шаг за шагом начали здесь строить один объект за другим, и я всегда держал все под своим личным контролем, требовал от строителей, чтобы все работы велись качественно. И функционал парка я сразу видел гораздо шире, а не только как место для проведения учебно–военных сборов старшеклассников», - рассказал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что он сам предложил организовать такое место для посиделок у костра, вспомнив свои студенческие годы.
«Пусть и у вас будет эта история, когда вы вечером, как сегодня, под луной будете собираться, петь песни, танцевать. Такие встречи с волонтерами теперь здесь будут каждый год. Уже сейчас мы здесь можем размещать 450 человек, как вы видите строится столовая. Есть идея собрать более 2 тысяч волонтеров, будем думать, где это сделать на природе, чтобы поставить там палаточный городок. В парке «Патриот» помимо общения вы сможете получить определенные навыки и знания. В следующий раз мы усилим медицинское направление, каждый человек должен обладать навыками оказания первой медицинской помощи. Вы уже пробежали сегодня Гонку Героев, кстати, ее трасса, по мнению экспертов, считается одной из лучших в стране. Будет сильное спортивное ядро, строится большой ФОК. Впереди - еще несколько этапов строительства. Здесь будет центр по обучению специалистов беспилотных летательных аппаратов», - сказал Радий Хабиров.
Он поделился и планами по развитию региональной сети центров «Авангард». Один из них построят в деревне Культабан Баймакского района, второй - в Кигинском районе, пока решается вопрос по выбору места для центра в Аургазинском или Стерлибашевском районе.
Ребята задали Главе региона вопрос: что означает для него слово «доброволец»?
«Это человек доброй воли, с большим сердцем, неравнодушный, с желанием помогать людям. Доброволец в моем понимании – это самый светлый человек», - считает Радий Хабиров.
Глава республики во время общения много шутил и даже попросил поаплодировать ему за решение ввести пятидневку в школах.
Волонтеры моментально среагировали и дружно прокричали несколько раз громкое «спасибо».
«Мы сделали это, конечно, не для того чтобы вы баклуши били. Первое, чем мы руководствовались, чтобы вы больше побыли с родителями. Второе, чтобы у вас была возможность заниматься спортом, кружками, творчеством», - сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики считает, что нынешнее молодое поколение не на словах, а на деле показало, что оно растет в правильном русле, и это особенно видно по тем молодым ребятам – героям, которые сейчас воюют в зоне СВО и показывают примеры мужества и героизма.
Аплодисментами волонтеры встретили и новость о том, что Башкирия вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» в 2023 году, и республика получит субсидию в размере более 7 миллионов рублей.
«Для меня малая родина – это всегда место силы, в первую очередь - духовной. Когда работал в Москве, я никогда не терял связи с республикой. Надо помнить о родине, гордиться ее историей, чтить и любить своих родителей», - сказал ребятам Радий Хабиров, отвечая на вопрос, что значит для Главы его малая родина?
Для Главы республики, по его словам, важным является сохранение репутации, чтобы потом жители республики могли сказать, что это было хорошее время.
«Очень важно, чтобы ты после себя оставил добрую память».
Волонтеры спросили у Радия Хабирова о самом запоминающемся событии из молодости. Перед тем, как ответить на этот вопрос, Глава задумался секунд на тридцать.
«Расскажу вам о неприятном и приятном. После того как закончил школу, решил покорить Москву и сдал документы в Московский институт инженеров транспорта на факультет кибернетики. Успешно... провалил экзамены: не хватило баллов. Родители, конечно, сильно переживали. На следующий год я пошел служить в армию и там уже осознал, какую профессию хочу выбрать. Значит, Всевышний так распорядился. Потом я уже понимал, что страна бы получила посредственного инженера, а так, думаю, стал толковым юристом. Приятное тоже связано с поступлением в вуз. У тех, кто отслужил в армии, были преимущества перед остальными абитуриентами. Экзамен по английскому я пошел сдавать в своей армейской форме, потому что понял: на служивших ребят преподаватели смотрят по-особенному. До сих пор помню, как зашел в аудиторию, там сидели два замечательных преподавателя, они мне поставили пятерку. Было приятно, и в итоге я поступил на юрфак», - рассказал свою историю Радий Хабиров.
Руководитель республики отметил, что сегодня одной из важной задач является поддержка участников СВО и членов их семей. Для этого создан федеральный фонд «Защитники Отечества», его филиалы открыты уже во всех регионах страны, в том числе и в Башкортостане.
«Мы должны создавать все условия для наших воинов, которые получили ранения, проводить их реабилитацию, в том числе и психологическую. Я постоянно общаюсь с нашими бойцами, в том числе и на передовой. Как правило, все они ребята скромные, не говорят о своих проблемах. Спрашиваешь: помощь нужна, они говорят, да нет, все хорошо. Главное сейчас всем обществом окружить воинов вниманием и заботой. Государственная система поддержки развернулась неплохо. Но иногда надо просто поддержать душевно и включать сердце», - считает Радий Хабиров.
Глава республики еще раз поддержал предложение волонтеров по учету их добровольческой работы в качестве дополнительных баллов при поступлении в вузы и сказал, что даст поручение, чтобы «доброчасы» обязательно учитывались.
«Самое большое мое желание, чтобы наши бойцы все вернулись домой живыми и здоровыми. Я вижу лица наших ребят, которые там воюют – это самые светлые и чистые лица. Желаю, чтобы у вас в жизни все было хорошо, берегите себя», - сказал в завершение встречи Радий Хабиров.
Волонтеры из Ишимбайского района – малой родины Главы Башкортостана подарили ему макет бабушки–вышки, из которой забила первая башкирская нефть. Волонтеры еще долго не отпускали Радия Хабирова, а в социальных сетях ребят теперь появились селфи с Главой Башкортостана.
«Я всегда говорю: «Лучшая молодежь!» Они неравнодушные, живые, творческие, бойкие. Радуюсь, что площадку «Патриота» расширяем. Здесь проводится не только военно-патриотическая подготовка. Костер появился. Посмотрите, зона какая красивая. Когда мы достроим все эти объекты, завершим вторую очередь, мне кажется, у нас будет еще больше возможностей собирать молодежь. «Патриот» начинает жить полноценной жизнью», - поделился Радий Хабиров своими эмоциями с журналистами перед отъездом почти в полночь. Завершился долгий рабочий день понедельника.