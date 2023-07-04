«Арт-Квадрат» объявил о запуске первого открытого конкурса на лучший арт-объект

Организаторы подчеркнули, что это уникальная возможность для жителей республики стать частью творческого пространства. Конкурс открылся 27 июня. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и творческие группы.

На момент заявочной кампании участники должны быть совершеннолетними, а эскизы важно выполнить в виде презентации или видеоролика.

В конкурсе принимаются визуализации по арт-объекту, который должен быть продуман безопасно, чтобы он не мешал людям пройти. Это может быть какой-то рисунок, либо какая-то 3D-картина, как деревянный, так и пластмассовый. Может быть, будет что-то железное.

Регина Фаткуллина, арт-директор «Арт-Квадрата»

Объект должен соответствовать концепции городского центра, подчеркивать его яркость и креативность, а также быть прочным и безопасным. Приветствуется интерактивность проекта, которая позволит посетителям взаимодействовать с арт-объектом. Победитель конкурса получит помещение в контейнерном городке на 11 месяцев.

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