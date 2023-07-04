«Арт-Квадрат» объявил о запуске первого открытого конкурса на лучший арт-объект

Организаторы подчеркнули, что это уникальная возможность для жителей республики стать частью творческого пространства. Конкурс открылся 27 июня. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и творческие группы.
На момент заявочной кампании участники должны быть совершеннолетними, а эскизы важно выполнить в виде презентации или видеоролика.
Объект должен соответствовать концепции городского центра, подчеркивать его яркость и креативность, а также быть прочным и безопасным. Приветствуется интерактивность проекта, которая позволит посетителям взаимодействовать с арт-объектом. Победитель конкурса получит помещение в контейнерном городке на 11 месяцев.