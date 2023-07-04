«Арт-Квадрат» объявил о запуске первого открытого конкурса на лучший арт-объект

В конкурсе принимаются визуализации по арт-объекту, который должен быть продуман безопасно, чтобы он не мешал людям пройти. Это может быть какой-то рисунок, либо какая-то 3D-картина, как деревянный, так и пластмассовый. Может быть, будет что-то железное.

Регина Фаткуллина, арт-директор «Арт-Квадрата»