Как вести себя при встрече с медведем рассказали эксперты

Жители Башкирии получили полезные советы от Министерства природопользования и экологии Башкирии о том, как вести себя при встрече с медведем.

Прежде всего, необходимо сохранять спокойствие и ни в коем случае не убегать от зверя. Несоблюдение этой рекомендации может вызвать его агрессию. Также следует избегать резких движений и не следует оборачиваться. Лучше всего уходить от медведя плавно, чтобы не привлекать его внимание.

Если медведь все же готовится напасть, эксперты рекомендуют притвориться мертвым - упасть на землю и не двигаться. Это может отвлечь хищника и снизить риск нападения. Также можно громко кричать и махать руками, а лучше всего иметь под рукой предмет, такой как сумка, куртка или палка, чтобы создать видимость защиты.

В министерстве также подчеркнули, что залезать на деревья – тоже небезопасно. Медведи легко лазают по деревьям в любом возрасте, поэтому это не гарантирует защиты. Рекомендуется вместо этого использовать любую аэрозоль и распылять ее перед собой. Это может отвлечь медведя и создать дополнительный барьер между вами и хищником.