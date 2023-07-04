Дольщики жилого комплекса «Уфимский Крым» дождались своих квартир

В деревне Старые Киешки Кармаскалинского района все пострадавшие от мошеннических действий недобросовестного застройщика, участвующие в долевом строительстве, полностью восстановлены в своих правах. Две здания жилого комплекса «Уфимский Крым» на Окраинной улице, которые ранее принадлежали компании «ИнвестКапиталСтрой», успешно введены в эксплуатацию. Общая площадь этих домов составляет более 5 тысяч квадратных метров.
Фонд защиты прав дольщиков Башкирии провел работы по завершению строительства с использованием механизмов федерального фонда развития территорий. Как отметил заместитель министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов, в ближайшее время 91 дольщик получит свои квартиры в трехэтажных зданиях.
Напомним, в марте 2019 года Арбитражный суд Башкортостана объявил компанию «ИнвестКапиталСтрой» банкротом. Впоследствии, осенью 2020 года, Наблюдательным Советом федерального Фонда развития территорий было принято решение о завершении строительства домов номер 1 и 2 на улице Окраинная. Что касается дома номер 3, то было принято решение выплатить компенсацию пострадавшим. Все 28 дольщиков уже получили свои денежные средства.