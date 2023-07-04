В Башкирии нетрезвый мужчина напал на участкового

29 июня участковый и его напарник во время патрулирования заметили мужчину на мотоцикле. Сельчанин вёл себя неадекватно, а от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Вскоре мужчина начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям. Они решили надеть на него наручники, но тот дал отпор – он ударил одного из сотрудников по голове, а после попытался задушить.