У уфимского дизайнера похитили дорогостоящий автомобиль с охраняемой парковки

Накануне в Уфе произошел уникальный случай кражи автомобиля стоимостью более 10 млн рублей у предпринимательницы-дизайнера, которая проживает в охраняемом жилом комплексе. Пострадавшая рассказала в запрещенной соцсети, что ее «Мерседес», припаркованный рядом с будкой охранника, был угнан на эвакуаторе.

По словам бизнес-леди, частный эвакуатор прибыл на парковку и увез автомобиль. Пострадавшая также заявила о халатности и бездействии управляющей компании и намеревается подать на ее руководство заявление в полицию.

Официальный представитель МВД по Башкирии подтвердил проведение проверки по данному случаю.