В Башкирии изучат опыт Ярославской области, в которой ввели штрафы за плевки

Есть ряд вопросов к механизму правоприменения, поэтому мы будем внимательно следить за тем, как реализуется новшество в Ярославской области. А в целом скажу, что это опыт, который стоит изучить и, возможно, взять на вооружение.

Константин Толкачев, председатель парламента РБ