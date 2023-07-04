В Башкирии изучат опыт Ярославской области, в которой ввели штрафы за плевки

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что депутаты республики намерены изучить опыт Ярославской области, в которой ввели штрафы за плевки на улицах.

Фото №1 - В Башкирии изучат опыт Ярославской области, в которой ввели штрафы за плевки

Подобные штрафы введены в России впервые. Плевки на улице – это в первую очередь вопрос эстетики, культуры и отношения к окружающим.

Есть ряд вопросов к механизму правоприменения, поэтому мы будем внимательно следить за тем, как реализуется новшество в Ярославской области. А в целом скажу, что это опыт, который стоит изучить и, возможно, взять на вооружение.

Константин Толкачев,  председатель парламента РБ 

Напомним, законом Ярославской области об административных правонарушениях были введены штрафы за плевки в общественном месте в размере 1,5 тысячи рублей. Штраф за повторное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.

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