В Башкирии изучат опыт Ярославской области, в которой ввели штрафы за плевки

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев сообщил, что депутаты республики намерены изучить опыт Ярославской области, в которой ввели штрафы за плевки на улицах.
Подобные штрафы введены в России впервые. Плевки на улице – это в первую очередь вопрос эстетики, культуры и отношения к окружающим.
Напомним, законом Ярославской области об административных правонарушениях были введены штрафы за плевки в общественном месте в размере 1,5 тысячи рублей. Штраф за повторное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.