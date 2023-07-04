Адвокат из Башкирии будет привлечен к ответственности за мошенничество

Адвокату из Уфы, 34-летнему мужчине, было предъявлено обвинительное заключение прокуратурой Калининского района по статье «покушение на мошенничество в значительном размере». Следствие установило, что адвокат представлял интересы своего клиента, который был обвинен в краже.

Однако в мае этого года, когда защитник ознакомился с материалами уголовного дела, он обнаружил, что истекает срок давности возбуждения уголовного преследования в отношении его подзащитного.

Тогда адвокат предложил своему клиенту передать 30 тысяч рублей якобы судейскому корпусу, чтобы дело было прекращено. Во время передачи денег сотрудники правоохранительных органов, к которым обратился потерпевший, задержали адвоката.