Спасатели Уфы нашли в колодце змею

3 июня помощь спасателей потребовалась местным жителям из посёлка Нагаево. Оказалось, в колодце сельчан нашли змею.

Фото №1 - Спасатели Уфы нашли в колодце змею

Двое жителей посёлка решили поменять в колодце насос. Когда они спустились вниз, заметили в скважине змею. Мужчины рисковать не стали и обратились за помощью к спасателям.

Как отметили в Управлении гражданской защиты Уфы, при помощи специального инструмента сотрудники поисково-спасательного отряда безопасно вытащили спрятавшуюся змейке и отпустили. Специалисты отмечают, что это скорее всего был уж.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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