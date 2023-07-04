Спасатели Уфы нашли в колодце змею

3 июня помощь спасателей потребовалась местным жителям из посёлка Нагаево. Оказалось, в колодце сельчан нашли змею.
Двое жителей посёлка решили поменять в колодце насос. Когда они спустились вниз, заметили в скважине змею. Мужчины рисковать не стали и обратились за помощью к спасателям.
Как отметили в Управлении гражданской защиты Уфы, при помощи специального инструмента сотрудники поисково-спасательного отряда безопасно вытащили спрятавшуюся змейке и отпустили. Специалисты отмечают, что это скорее всего был уж.
Фото: УГЗ г. Уфы.