В России определенным клиникам могут запретить проводить аборты

Кузнецова указала на высокую рождаемость в регионах, где прерывание беременности в частных клиниках запрещено, и считает, что запрет на лицензии повысит рождаемость в стране.

Она также отметила «катастрофическую» демографическую ситуацию в Санкт-Петербурге, где сегодня действует наибольшее количество коммерческих клиник с лицензией на аборты.

Несколько участников заседания поддержали ее предложение, в то время как другие, включая заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, выразили негативное отношение к идее. В частности, он предложил ввести более строгую процедуру лицензирования частных клиник вместо полного запрета, утверждая, что ограничение доступа к абортам только через систему обязательного медицинского страхования не спасет демографическую ситуацию и во многом усложнит получение медицинской услуги.