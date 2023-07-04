В Уфе демонтируют незаконно установленные торговые объекты

Власти башкирской столицы приняли решение о принудительном нестационарных торговых объектов, которые были установлены без разрешительных документов на территории Ленинского района Уфы.

Фото №1 - В Уфе демонтируют незаконно установленные торговые объекты

Предписание, опубликованное на сайте администрации города, указывает на самовольное размещение павильона «Лепешки от Игорешки» и киоска «Уфа-печать» около дома №11 на улице Ленина.

В соответствии с предписанием, эти объекты признаны незаконно установленными. Владельцев торговых объектов обязали переместить их за свой счет. В случае невыполнения этого требования они будут демонтированы в принудительном порядке.

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