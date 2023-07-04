Жителям Башкирии доступны бесплатные консультации психологов

С 1 июля жители Башкирии смогут бесплатно проконсультироваться с психологом. Данная инициатива предусмотрена новым приказом Минздрава России.

С начала июня текущего года в республике начали свою работу 39 кабинетов медико-психологического консультирования и четыре отделения, предоставляющие медико-психологическую помощь.

Кроме того, Минтруд запустил чат-бот в Телеграме и на семейном портале Башкирии для получения консультации психолога. Аналогичные услуги также доступны по телефону колл-центра 8-800-201-89-03, а также по бесплатному номеру Ситуационного центра РБ:

(347) 218-19-19 и 122 (дополнительно 2). Время работы операторов: с 8:00 до 20:00 ежедневно.

В Республиканском клиническом психотерапевтическом центре Минздрава РБ действует программа реабилитации демобилизованных участников СВО и членов семей, потерявших своих близких в результате СВО. Программа включает индивидуальную и групповую релаксационную психотерапию, диагностическую и коррекционную работу с медицинским психологом, лекарственную терапию, арт-терапию и физиотерапевтические процедуры.

Для получения консультации жители могут обратиться в поликлинику либо связаться со специалистом по телефону доверия 8 (347) 241-62-85.