В Башкирии проведут проверку начисления платы за ресурсы для общедомовых нужд

Вопрос корректности начисления платы за коммунальные ресурсы на обслуживание общедомового имущества стал одним из основных на заседании правительства Башкирии. Обращения граждан в государственный комитет по жилищному и строительному надзору, их число составило 605 за первое полугодие, подтверждают актуальность данной проблемы.

Фото №1 - В Башкирии проведут проверку начисления платы за ресурсы для общедомовых нужд

В соответствии с поступившими обращениями, ведомством проверены 230 многоквартирных домах, выдано 158 предписаний. Министерству ЖКХ и госжилстройнадзору поручено усилить информационную работу с населением, чтобы разъяснить изменения в начислении платы за коммунальные ресурсы. Последнему ведомству также поручено проверить корректность расчетов за потребленные коммунальные ресурсы и предпринять соответствующие меры в отношении нарушителей.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание министерства ЖКХ на состояние многоквартирных домов и необходимость проведения ремонта подъездов.

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