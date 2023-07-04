Радий Хабиров ответил на вопросы волонтеров

Разговор с Главой Башкортостана у ночного костра. Радий Хабиров пообщался с волонтёрами. Руководитель региона приехал в парк «Патриот» в Чишминский район, чтобы осмотреть ход строительства объектов на территории.

В начале лета запустили два новых модульных корпуса. Также открыли сцену и амфитеатр с местом для костра, где и прошла встреча главы республики с волонтёрами. Радий Хабиров поблагодарил ребят за неравнодушие и отметил, что именно сейчас так важна их поддержка и помощь участникам СВО и членам их семей.

Также отдельно руководитель Башкортостана сказал спасибо серебряным волонтёрам, сравнил их работу с государственной. Добровольцам вручили почётные знаки главы республики «Щедрость Сердца».

Это человек доброй воли, с большим сердцем, неравнодушный, с желанием помогать людям. Доброволец в моем понимании – это самый светлый человек.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана
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