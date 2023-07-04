Радий Хабиров ответил на вопросы волонтеров

Разговор с Главой Башкортостана у ночного костра. Радий Хабиров пообщался с волонтёрами. Руководитель региона приехал в парк «Патриот» в Чишминский район, чтобы осмотреть ход строительства объектов на территории.

В начале лета запустили два новых модульных корпуса. Также открыли сцену и амфитеатр с местом для костра, где и прошла встреча главы республики с волонтёрами. Радий Хабиров поблагодарил ребят за неравнодушие и отметил, что именно сейчас так важна их поддержка и помощь участникам СВО и членам их семей.