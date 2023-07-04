В России предлагают ввести штрафы для пользователей электросамокатов

Власти России планируют ввести новые штрафы для водителей электросамокатов с целью усилить контроль за соблюдением ими правил дорожного движения.

Предложенные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) призваны признать пользователей электросамокатов полноправными участниками дорожного движения, равными водителям и пешеходам. Соответствующее письмо направлено Министерством транспорта в Госдуму.

В настоящее время пользователи электросамокатов классифицированы в законодательстве как «другие лица» - участники дорожного движения. Эта формулировка является неоднозначной, что позволяет нарушителям избегать штрафов. При этом максимальный размер наказания составляет всего 1,5 тысячи рублей.