В России предлагают ввести штрафы для пользователей электросамокатов

Власти России планируют ввести новые штрафы для водителей электросамокатов с целью усилить контроль за соблюдением ими правил дорожного движения.
Предложенные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) призваны признать пользователей электросамокатов полноправными участниками дорожного движения, равными водителям и пешеходам. Соответствующее письмо направлено Министерством транспорта в Госдуму.
В настоящее время пользователи электросамокатов классифицированы в законодательстве как «другие лица» - участники дорожного движения. Эта формулировка является неоднозначной, что позволяет нарушителям избегать штрафов. При этом максимальный размер наказания составляет всего 1,5 тысячи рублей.
Эксперты полагают, что штрафы для водителей электросамокатов должны быть сопоставимы с санкциями, применяемыми в отношении автомобилистов. Они также высказываются в пользу разработки эффективной системы идентификации, контроля и привлечения к ответственности нарушителей.