Возьми кредит в Уралсибе и выиграй автомобиль или iPhone

Для участия в акции нужно всего лишь взять кредит наличными на любую сумму в Уралсибе в период с 1 июля по 31 августа 2023 года включительно, и погашать его без просрочек и досрочного возврата до окончания периода проведения акции – до 30 ноября 2023 года. Победители акции будут определены случайным образом не позднее 15 октября 2023 года, а все призы вручены победителям – до 30 ноября 2023 года включительно. Более подробно узнать об условиях акции, организаторе, условиях предоставления кредитов наличными, а также оставить заявку на кредит можно на сайте Банка Уралсиб.