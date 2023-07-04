Жители Башкирии могут помочь детям собраться в школу

Мы надеемся, что в этом году акция пройдет не менее активно и успешно, чем в прошлом году, когда благодаря неравнодушным жителям нашей республики помощь при подготовке в школу получили свыше 20 тысяч детей на общую сумму 18 миллионов рублей.

Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан