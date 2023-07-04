Жители Башкирии могут помочь детям собраться в школу

В Башкортостане можно помочь детям собраться в школу. В республике стартовала традиционная благотворительная акция. Ее цель – помощь малообеспеченным, многодетным и неполным семьям и тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья.

Канцелярские товары, портфели и школьную форму можно приносить в центры «Семья». Помочь подготовиться к новому учебному году могут как частные лица, так и коммерческие организации, администрации городов, районов и сельских поселений. Подробную информацию можно узнать на сайте семьярб.рф.

Мы надеемся, что в этом году акция пройдет не менее активно и успешно, чем в прошлом году, когда благодаря неравнодушным жителям нашей республики помощь при подготовке в школу получили свыше 20 тысяч детей на общую сумму 18 миллионов рублей.

Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ