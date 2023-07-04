Жители Башкирии могут помочь детям собраться в школу

В Башкортостане можно помочь детям собраться в школу. В республике стартовала традиционная благотворительная акция. Ее цель – помощь малообеспеченным, многодетным и неполным семьям и тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья.
Канцелярские товары, портфели и школьную форму можно приносить в центры «Семья». Помочь подготовиться к новому учебному году могут как частные лица, так и коммерческие организации, администрации городов, районов и сельских поселений. Подробную информацию можно узнать на сайте семьярб.рф.