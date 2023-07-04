Два проекта из Башкирии получили президентские гранты

Второй этап конкурса Фонда президентских грантов завершился в России с победой двух проектов из Стерлитамака.

Первый проект, представленный АНО «Комплексный реабилитационный центр «Авансан», получил грант в размере 757 400 рублей для реализации своей идеи «Комплексная реабилитация детей с тяжелой формой ДЦП». Он будет проводиться в Стерлитамаке и рассчитан на детей, страдающих тяжелыми формами детского церебрального паралича (ДЦП) третьей и четвертой степени. В течение трех месяцев дети будут осваивать новые двигательные функции, что послужит их дальнейшей успешной реабилитации.

Вторым победителем конкурса стала Региональная общественная организация «Лига стилевого каратэ РБ». Им выделен грант в размере 994 800 рублей на проведение

IX Международного соревнования по всестилевому каратэ, а также всероссийского соревнования EurAsiaCup и всероссийских соревнований по всестилевому каратэ, которые посвящены памяти участников СВО.