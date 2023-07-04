Перечень критериев оценки работы глав регионов расширен

Критерии для оценки работы руководителей российских регионов были расширены: теперь в их перечень входят показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, внесло изменения в методику оценки уровня образования.
Теперь в эту методику включены показатели, касающиеся создания новых мест в школах, наличия охраны в образовательных учреждениях и доступности зданий и помещений для детей-инвалидов.
Всего в оценку эффективности глав регионов включено 38 методик, которые охватывают различные аспекты социально-экономического развития, такие как ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, уровень образования, объёмы жилищного строительства и экологическое благополучие региона.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила Башкирию как один из лучших регионов, где достигнуты значительные успехи в обеспечении школьников качественным и безопасным питанием. Кроме того, в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в текущем году был проведен капитальный ремонт 77 школ региона, в прошлом – 63 школ Башкирии.