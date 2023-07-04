Мобилизованным станет проще приостановить взыскание долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) и федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявили об информационном взаимодействии, направленном на защиту прав и законных интересов мобилизованных лиц в рамках исполнительного производства. Такой обмен данными предусмотрен изменениями в постановлении правительства от 20 октября 2022 года №1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц».

Согласно законодательству, мобилизованные лица имеют право подать заявление о приостановлении исполнительного производства по взысканию долгов перед кредиторами и прочим обязательствам. Передача необходимых сведений из ФНС в ФССП обеспечит оперативное подтверждение статуса мобилизованных лиц и их права на приостановление исполнительного производства.